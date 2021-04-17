Новую модель смартфона Xiaomi раскупили за минуту

Маркетологи из компании Xiaomi вправе рассчитывать на премиальные. Продажи первой партии нового смартфона Mi Mix Fold прошли на ура. 35 тысяч аппаратов буквально улетели за одну минуту.

Напомним, что данная версия отличается от всех остальных смартфонов Xiaomi тем, что здесь установлена жидкостная линза, позволяющая менять фокусное расстояние.

Mi Mix Fold был официально представлен в конце марта текущего года. Компании понадобилось немного времени, чтобы организовать реальный выход на рынок. Продажа первой партии принесла производителю около 60 миллионов американских долларов. Очевидно, стоило бы задуматься над увеличением производства. Но в условиях нынешнего дефицита комплектующих сделать это будет непросто.