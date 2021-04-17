 

В Кремле посоветовали послу США отправиться в Вашингтон

17.04.2021, 6:16, Новости дня
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал отправиться послу США в Москве Джону Салливану на серьезные и подробные консультации в Вашингтон, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее глава МИД объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства на фоне санкций Вашингтона. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в РФ в соответствие с числом российских в США».

Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.



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