 

Журналистку РИА «Новости» не пустили на пресс-конференцию Зеленского в Париже

17.04.2021, 6:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналистке РИА «Новости» отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Организаторы сослались на нехватку мест в связи с ограничениями на фоне коронавируса. Это уже третий за два дня отказ журналистам в аккредитации на мероприятия с участием украинского президента в рамках его визита во Францию, передает РИА «Новости».

«У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть, уже мест нет», – заявили в пресс-службе администрации Макрона.

Ранее в пятницу корреспондента РИА «Новости» не пустили на протокольную съемку приезда Зеленского в Елисейский дворец, объяснив отказ санитарными ограничениями. В четверг пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента РИА «Новости» на телефонный брифинг по встрече Макрона с Зеленским.

Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / В Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу

16.07 / Рада назначила вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности. Оппозиция назвала его “специалистом по дерибану”

05.09 / МИД Ирана осудил переиздание карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo

20.07 / Языковой законопроект Бужанского осенью будет неактуальным – Разумков

17.08 / Дубинописная «Беларусь» ушла с аукциона за 3 млн рублей

05.11 / В день выборов в США резко вырос спрос на алкоголь

01.12 / Ермак назначил Арестовича своим советником

30.07 / Заместитель Саакашвили Ольшанский заболел COVID-19

07.03 / После победы Байдена товарооборот США и Китая вырос более чем на 80%

28.09 / Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика