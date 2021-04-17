 

Бутина поблагодарила МИД за санкции против главы бюро тюрем США

17.04.2021, 6:16, Новости дня
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Член Общественной палаты РФ Мария Бутина поддержала решение запретить въезд в страну директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю.

Она выразила благодарность «МИДу и руководству» РФ за то, что в «санкционный список попал именно директор бюро тюрем». Бутина заявила, что тот возглавляет «пыточное учреждение, которое издевается» над россиянами, «причем с особым цинизмом, продляя искусственно им сроки». Бутина отметила, что «испытала это на себе». По ее словам, Москва ввела ограничения в отношении лиц, которые являются вредителями по отношению к России, передает РИА «Новости».

В 2018 году Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.



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