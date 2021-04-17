В ожидании прибыли

Заболеваемость COVID-19 в Крыму выросла вдвое, но турпоток на полуостров планируют только увеличивать.

Федеральные власти закрыли авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь россияне будут вынуждены отдыхать на курортах внутри страны, например, в Крыму. Тем временем власти республики заявляют, что на полуострове за последние две недели количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое, но в преддверии туристического сезона вводить ограничительные меры не планируют.

По данным статистики Роспотребнадзора, которую ведут с 1 августа 2020 года, 80% «привозных» случаев коронавируса в РФ приходится на тех, кто прибыл из Турции. По словам Анны Поповой, главы ведомства, именно из этой страны россияне привозят «самые разные мутирующие штаммы». А еще 8 апреля глава Роспотребнадзора уверяла, что с начала года из-за границы с коронавирусом вернулся всего 1% россиян.

В свете последних событий выбор курортов на майские праздники сузился до предложений Крыма и Краснодарского края. Однако на фоне заявлений региональных властей о готовности принять тех, кто теперь не сможет полететь в Турцию, в Крыму сообщили о росте количества ежедневных случаев заражения коронавирусом. Еще в конце января крымские власти говорили о том, что количество заболевших COVID-19 пошло на спад, но с середины марта снова начался рост. В апреле тенденция прироста новых выявленных случаев коронавируса продолжилась.

Как сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую,„

за первую половину апреля количество заболевших COVID-19 в республике увеличилось в два раза.

Среди них на 50% выросла заболеваемость среди жителей старше 65 лет. По словам Пеньковской, самые плохие показатели в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии. Кроме того, за последнюю неделю в Крыму зарегистрировано 18 завозных случаев COVID-19: из Украины — 15, из Турции — 2 и еще один случай из другого государства (какого именно — не уточняется).

Как сказал глава крымского минздрава Александр Остапенко, в республике подтверждено 645 случаев COVID-19 и 703 случая заболеваний внебольничными пневмониями. В стационарах находится 1469 пациентов с данными диагнозами, на амбулаторном лечении — 381 человек. Из продолжающих лечение — 110 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Зарегистрирован 31 летальный случай от новой коронавирусной инфекции. Коечный фонд составляет 1787 коек. «На прошлой неделе, с учетом динамики по увеличению количества заболевших, дополнительно введено 100 коек в Симферопольской городской больнице № 7», — рассказал министр.

При этом темпы вакцинации в регионе оставляют желать лучшего.

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Из 1,9 млн жителей региона привито только 92 тыс. человек,

из них 61 тыс. уже получила второй компонент. Всего на полуостров поступило 198 тыс. доз вакцины. Причем желающих вакцинироваться явно больше, чем самой вакцины. В местах, где проводится вакцинация, скапливаются очереди. Например, в Симферополе из-за этого увеличили количество медиков в мобильных пунктах. В основном мобильные пункты расположены в крупных городах, а сельское население, которого в Крыму почти млн человек, остается неохваченным.

Сегодня на форуме «Открытый Крым» глава республиканского минтуризма Вадим Волченко заявил, что уже сейчас турпоток на полуостров превышает на 20% показатели 2019 года, а в перспективе Крым намерен побить и прошлогодний рекорд летнего сезона по количеству туристов. Председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что Крым готовится принять 8 млн туристов этим летом. Глава республики Сергей Аксенов повысил ставки. По его мнению, Крым сможет принимать до 10 млн туристов ежегодно.

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Аксенов уверен, что полуостров должен наращивать турпоток по поручению президента.

Он отметил, что в прошлом году из-за закрытых границ сезон побил все рекорды. «В этом году с учетом закрытия Турции ожидается такая же ситуация», — считает руководитель республики.

— В прошлом году мы достаточно эффективно потренировались, отработали все механизмы обеспечения режима по нераспространению коронавирусной инфекции. Все необходимые меры разработаны и приняты. Никаких проблем в этом году быть не должно, — уверяет глава Крыма.

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Глава крымского парламента Владимир Константинов на своей странице в Facebook заявил, что несмотря на то, что тенденция с ростом заболеваемости настораживающая, вводить дополнительные ограничения пока нет смысла.

— Это настораживающая тенденция, особенно — в канун майских праздников, на которые мы ждем массовый заезд гостей на территорию Крыма, — считает Константинов. — Пока никаких дополнительных ограничений в связи с этим не планируется, но мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации.

По его словам, турсфера крайне важна для крымской экономики. Кроме того, хотелось бы дать возможность россиянам отдохнуть в майском Крыму. Но вопросами охраны здоровья никто пренебрегать не будет. «Будем надеяться, что наметившаяся тенденция дальнейшего развития не получит.

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Крым активно вакцинируется, показатели заболеваемости у нас пока не такие и грозные.

Будем делать все от нас зависящее, чтобы и ситуацию с коронавирусом удержать под контролем, и крымский курорт загрузить», — надеется глава крымского парламента.

Фото: Alexander Aksakov / Getty Images

Как сказала «Новой газете» глава ассоциации крымских отельеров Наталья Стамбульская, статистика прошлогоднего сезона показывает, что ни в одном объекте размещения не было очагов заражения коронавирусом. В отличие от прошлого года к отелям у Роспотребнадзора нет новых санитарных требований и ограничений. В прошлом году все отели и большинство гостевых домов, которые находятся в серой зоне из-за особенностей российского законодательства, закупили все необходимое оборудование. Например, кварцевые лампы. Еще с прошлого лета в отелях — ежедневная обработка поверхностей и номерного фонда, кварцевание, социальная дистанция и масочный режим.

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Естественно, в отличие от отелей, гостевые дома никто проверить не сможет, и соблюдение всех антиковидных мер — личная ответственность владельца. Большинство из них самостоятельно соблюдают все нормы, многие стараются привиться, уверяет Стамбульская.

Глава независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Букарев в разговоре с «Новой» был настроен не так оптимистично. По его словам, количество вызовов действительно увеличилось, и пока даже при уменьшении коечного фонда, которое произошло при спаде заболеваемости, перегрузки в ковидных отделениях пока нет. «В прошлом году и во время первой, и во время второй волны крымская медицина показала, что к таким вызовам не готова. Увеличение турпотока потенциально может стать стимулом для увеличения заболеваемости, остается надеяться, что власти учтут уже приобретенный опыт», — уверен Дмитрий Букарев.

Надежда Исаева

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