Американские ученые приоткрыли тайну девятой планеты

В данном случае, речь идет вовсе не о Плутоне, которого, как известно, исключили из списка самостоятельных и полноценных планет Солнечно системы. Ученые из Калифорнийского технологического института пытаются обнаружить некую планету Х, поисками которой также заняты астрономы из других стран.

Существует она на самом деле, или это только плод воображения некоторых ученых, пока сказать нельзя. Однако, некоторые расчеты подтверждают возможность существования такого небесного тела.

Теоретически оно может вращаться на задворках Солнечной системы, описывая очень вытянутую орбиту. Период может составлять сотни лет. Поэтому увидеть ее в телескоп на так-то легко, отмечают исследователи космоса.