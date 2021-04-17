Марсианский зонд InSight может выйти из строя из-за плохой погоды

Как сообщили представители NASA, находящийся на поверхности Марса космический аппарат InSight может выйти из строя из-за крайне неблагоприятных погодных условий.

В данный момент зонд переведен в «спящий режим». Ему не хватает энергии, отмечают специалисты аэрокосмического агентства.

А случилось вот что: в 2018 году InSight приземлится в районе равнины Элизий. Он нормально работал длительное время. Однако на солнечных панелях сейчас толстым слоем лежит марсианская пыль, из-за чего они не могут вырабатывать электроэнергии. А ветра, который мог бы сдуть пыль, как назло, давно нет. Из-за такой «мелочи» может пропасть аппарат, стоимость которого составляет 800 миллионов американских долларов.