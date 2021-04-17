 

Москва пригрозила американскому бизнесу «болезненными мерами»

17.04.2021, 5:22, Новости дня
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Россия будет прекращать деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику Москвы, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сербского МИДа Николой Селаковичем.

«У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Министр уточнил, что санкции РФ коснутся тех американских фондов и неправительственных организаций, «которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь».

Президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям Соединенных Штатов после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.



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