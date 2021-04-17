 

Байден заявил о «национальном позоре» США

17.04.2021, 5:22, Новости дня
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Ситуация с контролем над оружием в США стала «национальным позором», сообщил глава американского государства Джо Байден.

Как сообщил президент США, «это должно закончиться». Байден намерен реализовать реформы, которые, по его словам, соответствуют здравому смыслу. Байден обещал, что «не успокоится, пока это не будет сделано». Президент США считает, что «люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии» покупателей. «Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?» – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, накануне в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, погибли восемь человек, многие пострадали. Стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. СМИ сообщают, что его родственник обращался к властям, предупреждая о склонности Хоула к насилию. В FedEx не стали называть имя подозреваемого, но подтвердили, что он «был бывшим сотрудником данного объекта».



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