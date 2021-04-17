 

НАСА и SpaceX заключили контракт на доставку астронавтов на Луну

17.04.2021, 5:22, Новости дня
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Компания SpaceX получила от НАСА контракт на посадочный модуль для высадки астронавтов на поверхность Луны, сообщило ведомство.

Как сообщили источники Washington Post, за контракт на 2,89 млрд долларов боролись SpaceX, Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin и Northrop Grumman, а также Dynetics. Ожидалось, что НАСА выберет две компании, передает ТАСС.

НАСА подтвердило, что «готовится отправить астронавтов для исследования Луны в рамках программы Artemis» и «выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля». Модуль должен будет «безопасно доставить двух американских астронавтов на лунную поверхность». Отмечается, что как минимум «один из этих астронавтов войдет в историю как первая женщина на Луне».



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