 

Мнение: Прокуратура Москвы потребовала признать структуры Навального экстремистскими организациями

17.04.2021, 5:00, Разное
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Прокуратура Москвы потребовала признать структуры Навального экстремистскими организациями

Кучно пошло.
Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Навального, его "штабы" и связанные с ними структуры экстремистскими организациями. Фактически, это означает прекращение их деятельности на территории РФ и расширение полномочий органов по заведению на связанных с этими структурами лиц уголовных дел вплоть до посадок.

Прокуратура их обвиняет в подготовке создания условий для осуществления в РФ цветной революции и сотрудничестве с иностранными организациями, деятельность которых в РФ признана нежелательной. С учетом сегодняшних заявлений Лаврова https://colonelcassad.livejournal.com/6707801.html о том, что в РФ будут блокировать работу американских структур и НКО и что работа по блокировке будет доведена до конца, судя по всему на этот раз все будет серьезно.

Удобный ранее проект для выпуска пара и канализации протестных настроений, после перехвата управления всей этой зубатовской историей, стал слишком токсичным и от него избавляются, как от штопанного резинового издения. На этот раз, борьбы нанайских мальчиков мы уже скорее всего не увидим, будет все грубо и прямолинейно.
Навальному же стоит волноваться, дабы не закончить, как его исторический предшественник Гапон. С точки зрения внешних заказчиков, от мертвого Навального, толку в текущих условиях будет больше, чем от живого. Как это все могли наблюдать в случае с Немцовым. Сотрудникам колонии его конечно надо повнимательней охранять, дабы его там "Новичком" опять не траванули. Ну или чтобы не повесили, для большей исторической аутентичности.

Источник: Colonel Cassad



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