В Томске создали дешевый бензин из отходов
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Побочные продукты добычи природного газа стали ценным сырьем для производства высокооктанового бензина. Отечественную технологию для данной сферы разработали ученые из Томского политехнического университета.
Речь идет об использовании СГК – стабильных газовых конденсатов, поясняют специалисты. Их добавляют в сырую нефть, чтобы ее можно было легче прокачивать по магистральным трубопроводам.
Однако, применив специальные катализаторы, из этого сырья можно получить высококачественный бензин для автомобилей. Главное, что топливо в результате получается дешевым, и его выгодно производить даже небольшими партиями, не концентрируя огромные массы СГК на одном заводе.
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