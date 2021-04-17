В Томске создали дешевый бензин из отходов

Побочные продукты добычи природного газа стали ценным сырьем для производства высокооктанового бензина. Отечественную технологию для данной сферы разработали ученые из Томского политехнического университета.

Речь идет об использовании СГК – стабильных газовых конденсатов, поясняют специалисты. Их добавляют в сырую нефть, чтобы ее можно было легче прокачивать по магистральным трубопроводам.

Однако, применив специальные катализаторы, из этого сырья можно получить высококачественный бензин для автомобилей. Главное, что топливо в результате получается дешевым, и его выгодно производить даже небольшими партиями, не концентрируя огромные массы СГК на одном заводе.