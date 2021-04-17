 

На территории Египта обнаружены древние изумрудные рудники

17.04.2021, 4:44, Новости дня
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Во время раскопок на территории поселения Монс Смарагд на территории Египта были обнаружены заброшенные изумрудные рудники. Открытие сделала сводная группа археологов, представляющих разные страны.

По словам ученых, данное поселение процветала во времена Древнего Рима. Именно тогда здесь велась активная разработка месторождения изумрудов.

Исследователи давно подозревали, что здесь должен быть такой рудник. Ведь само название населенного пункта говорит об этом (смарагд означает изумруд). Однако подтверждение этой версии появилось только тогда, когда был найден сам рудник. Также о добыче ценного материала в этом регионе писали древние историки, напоминают представители науки.



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