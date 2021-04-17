Мнение: «Открытое письмо Джо Байдену «ЗАРАЗЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, УЧЕНЫЕ»»

(Забегу в окончание статьи, но оказывается, что этот девиз – единственный для Америки шанс избежать своей гибели и сохранить лицо)

Здравствуйте

Единственный разговор, который может привести к Мирному развитию событий в мире, примерно таков:

Джо Байден: «Только сейчас понял, что ЗАРАЗЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, УЧЕНЫЕ. А мы все на Вас, на Россию валили.»

Владимир Путин: «Мы тоже думали, что Вы нас коллайдером хотите уничтожить. Оказывается, просто мировая наука вышла из под контроля.»

https://berezniki.su/wp-content/uploads/2019/04/115-1.jpg

Издали эта тема была начата в Статье «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)» https://dostalo.livejournal.com/1417695.html

«Поэтому, если нас кто-то слушает:

Просьба к тем, кто регулирует сценарии Российского общества, не идите на поводу у ВОЗ (хотя самый простой вариант в сокрытии истинных причин «сесть на хвост» Всемирному объяснению).

Давайте и в этом докажем, что Россия чище помыслами своими, ЧТО РОССИЯ СВОИХ НЕ ПРЕДАЕТ и МАЛЕНЬКИХ НЕ ОБИЖАЕТ.

Придумайте, пожалуйста, что-нибудь погуманнее, для общественного заблуждения, необходимого для спокойствия народа по формуле: «Меньше знаешь, крепче спишь»

ПОЖАЛЕЙТЕ БЕЗМОЛВНЫХ И БЕЗОТВЕТНЫХ НАШИХ МЕНЬШИХ БРАТЬЕВ.

!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!

Может даже придумаете что-нибудь, чтобы оградить от подлости ВОЗ всех наших братьев меньших в мире.»

Задумался и над этим вопросом и вообще над вопросом: «Как может протекать сценарий урегулирования отношений в Мире при уже почти явно военном противостоянии России и США?»:

Мир оказался заперт.

С одной стороны, в реалии того, что коллайдеры крушат и Природу и Жизни всех Живых существ на Планете все по нарастающей. Возникновение Коронавируса. Распространение Коронавируса. Глобальное Потепление. Таяние ледников. Потепление Гольфстрима. Озоновые дыры. Смещение магнитных полюсов Земли. И прочее.

С другой стороны, полное сокрытие от общества того, что коллайдеры под видом научных прикрытия, являются самым жутким орудием, изобретенным Человечеством (ядерное, химическое, бактериологическое, климатическое оружие в одном флаконе, плюс еще возможность программирования сознания населения; и все это В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ЗЕМНОГО ШАРА; расстояние при тех характеристиках, которых сейчас достигли коллайдеры, не имеет значение)

Классический пример: когда Ложь со временем разрослась до немыслимых размеров.

Ученые проводили в середине 20-ого века эксперименты только научные на коллайдерах.

Потом военные заинтересовались некоторыми результатами этих экспериментов и чуть-чуть засекретили их.

Потом экспериментов стало больше, результаты интереснее и стали секретными не только эксперименты, а целые области науки. При этом несколько стран продолжили уже не научную, а военную гонку коллайдеров, начатую США. Надо же иметь симметричный ответ на супероружие коллайдер. Очень похоже на ядерную гонку вооружений. Но только так повелось в гонке коллайдеров, что изначально всем участвующим странам удалось все удержать в секрете, что устраивало все стороны (Внутренняя политика всех стран по отношению к населению предусматривает сокрытие ненужной информации, той информации, которая приводит население в состояние тревоги и бессонницы вместо нормы: «Меньше знаешь, Крепче спишь»)

Потом, когда коллайдеры стали вызывать эффекты природных бедствий, науке было дано задание придумать теорию, объясняющую эти эффекты, чем угодно, но не коллайдерами. Наука придумала для глобального потепления парниковый эффект. Для Камчатской экологической катастрофы водоросли ядовитые. Для аномалий магнитных полей и смещения магнитных полюсов Земли некие процессы в ядре Земли. Для Коронавируса летучих мышей. Для потепления Гольфстрима ничего толком не придумали.

Все эти придумки без первопричины. С точки зрения, которую пропагандирует официальная наука по приказу военных, вся логика теряется в неисследованности тех или иных явлений.

ХОТЯ ВСЕ ЭТИ ЯВЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ УЗОРУ ПУЧКОВ ДЕСТРУКЦИИ КОЛЛАЙДЕРОВ И РАЗЛИЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ИМИ ВЫЗЫВАЕМЫХ (АННИГИЛЯЦИИ, НАПРИМЕР, С ВЫБРОСОМ КОЛОССАЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЭНЕРГИИ)

Эксперименты усилились, коллайдеры апгрейдились, при этом все в спешке а значит с ошибками в работе, чтобы не допустить лидерства других стран.

В 2020 году Коронавирус (малая часть Болезни Деструкции Живых Тел) сделал для всех явным бедствия от коллайдеров (ведь Коронавирус касается каждого, а глобальное потепление это что-то такое далекое).

Но военные США уже не могут остановиться. Скоро заработает Российский Дубнинский коллайдер, а они, американцы, ничего толком не успели сделать. Огрехи и недоработки американских военных физиков отзываются миллионами унесенных жизней по всему Миру, в том числе и в самих США. Но остановиться они уже не могут. Понимая, что Русские при запуске Дубны на полную мощность, могут просто уничтожить США. А Русским деваться некуда, иначе США нас уничтожит. (Это то, что теперь американцы называют в СМИ «Русской Злонамеренной Угрозой», как будто у них были добрые намерения в многолетнем применении Брукхейвенского коллайдера по отношении к России, короткая у них память на свои грехи)

Поэтому предлагается следующая Программа вывода политиков на чистую воду.

Основой программы станет лозунг:

«ЗАРАЗЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, УЧЕНЫЕ»

Недосмотрели за ними, а они коллайдерами весь мир в беспорядок привели.

Вместо наработки теоретической основы строения материи в практические эксперименты поперлись, еще и финансирование выпросили. А сами, оказывается, толком не знают чего делают.

Обезьяны с гранатой! Вот, оказывается, кто такие Ученые. Срочно запереть в клетку (без намека на 37-ой год) и лишить повышенного довольствия.

Говорить о том, что военным все последствия экспериментов были известны (а тем более что военные использовали эти последствия) не надо.

Ученых народ поймет. Увлеклись наукой, бывает.

А вот военных, которые крушат население даже своих стран, оправдать будет сложно.

Поэтому про то, что Ученые по сути подневольные хомячки, вращающие колеса коллайдеров на радость военным, категорически следует умолчать.

Остается дело за малым. С Америкой договориться.

Но они сейчас рады будут. У них Брукхейвенский коллайдер закрывается на очередной апгрейд летом 2021 года. А Дубнинский Российский открывается как раз вскоре.

Право выстрела (ужасающих, неполностью подконтрольных экспериментов на коллайдерах) за Россией. Выстраданного выстрела. Ответного на изначальный выстрел США против безоружной России.

«Гласность и Перестройка» – наконец то этот девиз сработает.

Гласность по поводу ужасающих экспериментов ученых (именно ученых) на коллайдерах и перестройка этих коллайдеров, например, в Мемориальные комплексы Памяти жертв науки среди мирного населения.

Публично, так чтобы было понятно, что ни один коллайдер в мире не работает.

Вот ЗЛО САМО СЕБЯ И СОЖРЕТ (НА УРОВНЕ схлопывания ситуации ВНУТРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, обнародования давней лжи и выведения через покаяние на чистую воду)

Жертвами станут только ученые, и то не в физическом смысле, а в виде общественного порицания.

Иначе:

Либо ЗЛО САМО СЕБЯ И СОЖРЕТ (вместе с большей частью человеческой цивилизации) после полномасштабной войны, развязанной США (Америка загнана в угол – ей больше нечего делать);

Либо ЗЛО САМО СЕБЯ И СОЖРЕТ (вместе с американской частью человеческой цивилизации) после УСПЕШНОГО применения Дубнинского коллайдера в районе Йеллоустона и американских тектонических сдвигов. (Если Америка не решится на войну или у Русских окажется какая-либо защита от их обычного, в том числе ядерного оружия)

Либо ЗЛО САМО СЕБЯ И СОЖРЕТ (вместе со всем человечеством) после НЕУСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ Дубнинского коллайдера (увы, Российские военные физики во многом тоже действуют на ощупь). Вдумайтесь во фразу Владимира Владимировича Путина: «Мы, как мученики, попадем в Рай, а они просто сдохнут». Мученики, потому что нас уже много лет мучают американским коллайдером. Вступление в строй Дубнинского коллайдера вынужденная ответная мера, чтобы не стать мишенью Брукхейвенского коллайдера после апгрейда. Будем надеяться на гений Российских ученых, которые не допустят этот вариант.

Самый гуманный вариант, не наращивать Зло и Ложь, придумывая все новые и новые объяснения бедствиям, подставляя Природу (как в случае Камчатской экологической катастрофы), Братьев Наших Меньших (как в случае объяснения новых форм коронавируса), а очиститься, признать свои ошибки (пускай на уровне ученых, а не военных), но признать.

И тогда все встанет на свои места.

Америка перестанет строить козни России непонятными санкциями и действиями, создавая военные очаги.

Сразу перестанут атаковать Северный Поток-2, сразу нормализуется ситуация на Украине.

Сразу решится проблема озоновых дыр, таяния ледников и глобального потепления.

Сразу перестанут возникать новые формы вирусов в местах пересечения Пучков Деструкции коллайдеров.

Короче, в начавшейся уже Третьей Мировой Войне предлагается НИЧЬЯ.

Но для этого такой шаг в отказе от коллайдеров должны сделать все страны, имеющие коллайдеры, и собирающиеся их создать.

А именно:

США (!!!!!!!! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!!!!!!)

Западная Европа (как союзник США, ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ)

Япония (как тайный союзник США, В ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ)

Россия и Китай В ЧЕТВЕРТУЮ ОЧЕРЕДЬ (В Китае сейчас собираются создать коллайдер, который по всем характеристикам собирается переплюнуть все коллайдеры в Мире, вместе взятые)

Все остальные страны В ПЯТУЮ ОЧЕРЕДЬ, которые даже в далеких проектах собираются делать коллайдеры.

Иначе, в скором времени КАЮК: как минимум большей части человечества, как самый минимум американской части человечества.

США, правда, придется отказаться от статуса Мирового Лидера и забыть про Мировое Господство, но хоть живы останутся.

Как и анонсировано в начале этой статьи, !!!!!!!! ПЕРВОЙ !!!!!!!! должна прозвучать фраза Джо Байдена: «Только сейчас понял, что ЗАРАЗЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, УЧЕНЫЕ. А мы все на Вас, на Россию валили.»

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Спасибо моему Другу Клименко Марине Дмитриевне из Новопеределкино, которая, прочитав статью «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)», написала в ответ ТРИ СЛОВА: «Заразы якобы ученые».

Именно этот ответ (всего три слова) лег в основу данной статьи, а может лечь в основу глобального примирения Человечества и исправления ошибок, разрушающих Планету.

Кстати, Новопеределкино = Новый Передел Кино (передел основного геополитического сценария Цивилизации), как нельзя более с этим созвучно. Да и сценарий «Мухи Цокотухи» написан Корнеем Чуковским именно в Новопеределкино. Сценарий про Дубнинского Комарика, спасающего Мир от Брукхейвенского Паука.

P.P.S. В Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» Форума Клуба Умных Игр Гамблер есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 в котором начинается древо ссылок)

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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