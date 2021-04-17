В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток

Власти Санкт-Петербурга отменили ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в частности использование перчаток в транспорте и общественных местах, масочный режим сохраняется до 15 мая.

«Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах…обязанность граждан по использованию в этих местах и территориях средств индивидуальной защиты органов дыхания сохраняется по 15 мая», – передает РИА «Новости» сообщение администрации губернатора города.

В начале марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения.