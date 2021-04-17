 

Госдеп сравнил санкции США и России

17.04.2021, 4:28, Новости дня
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Санкции США против РФ были «пропорциональны», а ответ Москвы стал «эскалацией», сообщил Госдеп.

В Госдепе считают, что санкции со стороны США «соответствовали вредоносной деятельности России». Однако ответные меры российских властей, по мнению Вашингтона, «стали эскалацией и вызывают сожаление». «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия РФ против США», – приводит ТАСС текст сообщения.

Напомним, на санкции США РФ решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан РФ и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.



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