 

Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине

17.04.2021, 4:28, Новости дня
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Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады.

CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС.

Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась.



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