От Путина потребовали допустить к Навальному врачей

…Том Йорк, Роулинг, Алексиевич, Кэмбэрбетч, Стивен Фрай и еще 73 деятеля искусства и науки.

Почти 80 всемирно известных музыкантов, писателей, актеров, журналистов и ученых подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному, который более двух недель держит голодовку в колонии города Покров.

Под письмом, опубликованным во французском издании Le Monde, свои подписи оставили сценарист Джей Джей Абрамс, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк и Герта Мюллер, актеры Бенедикт Кэмбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, Стивен Фрай, писатели Патрик Зюскинд и Дж. К. Роулинг, вокалист группы Radiohead Том Йорк, журналист, лауреат Пулитцеровской премии за книгу о ГУЛАГе Энн Эплбаум и многие другие.

«Мы обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой

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гарантировать господину Навальному экстренную и компетентную медицинскую помощь, в которой он нуждается и на которую имеет право, как и любой житель России.

Вы, как избранный Россией гарант законности, можете принять решение и сделать это», — сказано в письме.

Ранее врачи Ярослав Ашихмин, Алексей Эрлих, Алексей Кащеев и Анастасия Васильева обратились к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой предоставить Навальному медпомощь. Они указали на то, что у политика в колонии развивается почечная недостаточность и наблюдаются нарушения обмена веществ. По их словам, это может привести к остановке сердца. Они потребовали допустить их к заключенному в колонию и провести консилиум с местными медиками. Врачи напомнили о положениях Токийской декларацией 1975 года, по которой врач не имеет права игнорировать пытки пациента.

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16 апреля стало известно, что анализ крови Навального свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья. Администрация ИК-2 Владимирской области угрожает ему принудительным кормлением. По последним данным, вес политика составляет 77 килограммов (на 15 килограммов меньше, чем до прибытия в колонию).

Навальный объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — он жаловался на сильные боли в спине и правой ноге. В колонии, по его словам, врач давала ему две таблетки «ибупрофена» в день и не говорила, какой у него диагноз.

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