Мнение: Список граждан США, которым запрещен въезд на территорию РФ

Список граждан США, которым запрещен въезд на территорию РФ:

В ответ на введенные 2 марта с.г. Администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса:

Мэррик Гарланд (Merrick Brian Garland), генеральный прокурор США;

Майкл Карвахаль (Michael D. Carvajal), директор Федерального бюро тюрем США;

Алехандро Майоркас (Alejandro Nicholas Mayorkas), министр внутренней безопасности США;

Сьюзан Райс (Susan Elizabeth Rice), советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;

Кристофер Рэй (Christopher Asher Wray), директор ФБР;

Эврил Хейнс (Avril Danica Haines), директор Национальной разведки США;

Кроме того, закрыт въезд Джону Болтону (John Robert Bolton), бывшему помощнику Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси (Robert James Woolsey Jr.), бывшему директору ЦРУ.

Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4689150 – цинк

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