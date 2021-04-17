 

В Перми нашли способ извлекать редкие металлы из смартфонов

17.04.2021, 3:50, Новости дня
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Старые смартфоны, компьютеры и прочая электроника стали настоящей проблемой для человечества. По некоторым данным, уже сейчас на свалках накопилось почти 54 миллиона тонн таких отходов. Однако старая электроника моет стать источником ценного металлолома.

Об этом хорошо знают ученые из пермского политехнического вуза, где успешно развивают технологию добычи редких и ценных металлов из отслуживших свой век гаджетов.

По словам экспертов, в мине нет аналогичной методики утилизации. Золото, церий, индий и эрбий из старых смартфонов они предлагают получать при помощи особых водорослей, благодаря которым растворы можно доводить до необходимого уровня pH. Важно то, что отечественный метод менее затратный, чем уже существующие.



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