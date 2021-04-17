Мнение: О тупом и ещё тупее… ответе России

Между прочим, лексикон российской дипломатии пополнился новым шедевром, не уступающим знаменитому «Дебилы, б***». Ещё один перл из языка «глубинного народа», на поддержку которого, рассчитывает #Кремль озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря об американских санкциях в отношении России, он недвусмысленно брякнул – «тупые» ©.

Но вот вопрос: оказался ли российский ответ на них остроумным?

Дипломатическая линия #США – «тупиковая, может даже тупая», поскольку «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда #санкции вводились», заявил Сергей Лавров. И этот новый виток антизападной риторики МИДа получил высокую оценку в Кремле. «Министр, как всегда, меток в своих формулировках», – похвалил главу российской дипломатии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем самым подчеркнув, что подобный курс, на самом деле, исходит с самого верха.

В общем, «кто как обзывается, тот сам так называется» ©

И вот этот конкурс остроумия продолжился в пятницу уже без шуток. #Россия объявила свой ответ на свежие американские санкции.

✖️ послу Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.

✖️ объявлено о высылке 10 сотрудников дипломатических миссий США.

✖️ попутно высылаются 5 польских дипломатов.

✖️ введено ограничение приезда краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента.

✖️ введено ограничение найма дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран.

✖️ объявлено о прекращении деятельности в РФ американских фондов и НПО, подконтрольных государственным структурам.

✖️ ограничена свобода перемещения американских дипломатов по России.

✖️ закрыт въезд в Россию 8 действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам. В их числе – генпрокурор США Мэррик Гарланд, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор ФБР Кристофер Рэй и бывший помощник президента США Джон Болтон.

✖️ озвучена угроза оказывать дальнейшее давление на работу американского посольства, в частности диппредставительствам США могут предписать уменьшить с 455 до 300 человек численность персонала в России.

Естественно, в Вашингтоне подобного остроумия не оценили. Госдепартамент заявил, что российские ответные меры «ведут к эскалации» и «достойны сожаления». При этом США оставляют за собой право со своей стороны ответить.

В принципе, если смотреть на чисто дипломатическую сторону, российский ответ вышел не просто асимметричным, он оказался ещё и неадекватным во всех смыслах. Если бы Россия ограничилась только высылкой 10 американских дипломатов и расширением «чёрного списка» ещё на 8-10 персон, которые и так едва ли когда-нибудь приедут в РФ, конфликт – на данном этапе – был бы исчерпан. Но запрет нанимать на работу в посольстве в Москве и генеральном консульстве в Екатеринбурге граждан России, ведущая к росту расходов на содержание американских дипмиссий, это чистой воды мелкая пакость. Которая к тому же является частично «выстрелом в ногу», поскольку сужает агентурные возможности российских спецслужб наблюдать за действиями посольских секретарей и прочих атташе. Ну а символическая рекомендация американскому послу отправиться на Родину для консультаций и не менее символичный выход из меморандума 1992 года «О понимании в отношении “открытой суши”», одного из первых договоров между новой Россией и Соединёнными Штатами, представляют собой ещё один шаг в направлении очередной холодной войны.

Однако истоки подобной асимметрии секретом не являются. Россия сама признала фактическую невозможность действовать на поляне экономических санкций. «Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» (это ещё один перл из дипломатического новояза современной России – А.Н.) американцев экономически», – отметил Сергей #Лавров. Но кое-какая ответка может быть задействована, добавил он.

Возможно, речь пойдёт об ограничении поставок российской нефти в США, которые на фоне экономического кризиса в Венесуэле, некогда традиционном поставщике, выросли в прошлом году до нового рекорда. Хотя тут больше всего пострадать может российский Лукойл, а вовсе не американские НПЗ, которым есть откуда заместить нашу тяжёлую нефть. Ирак, чей Kirkuk прямой конкурент Urals, вероятно, не откажется…

Но вернёмся к состязаниям в остроумии. А насколько вообще умно дразнить и провоцировать того, кто на порядок сильнее тебя, если не в военном отношении, то в экономическом? И насколько вообще остроумна эта стратегия – быть в отношении США жупелом, не несущим реальной угрозы?

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