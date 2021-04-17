 

«Больше риска, меньше покупателей»

17.04.2021, 3:14, Разное
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Что будет с российским госдолгом и курсом рубля из-за новых санкций США?

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций. Среди них — запрет для американских компаний на прямое приобретение российских долговых обязательств, выпущенных российским Минфином, Фондом национального благосостояния или Центробанком после 14 июня. «Новая» спросила экспертов, что значат введенные ограничения и скажутся ли они на российской экономике и курсе рубля.

Тимур Нигматуллин

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер»:

Для РФ станет дороже привлекать внешний долг. По моим расчетам, цена вопроса за год будет около 30–45 млрд рублей. Больше риска, меньше покупателей, дороже размещать — выше ставка.

Это мягкий сценарий. Запретили на первичном рынке покупать ОФЗ. Если бы запретили на вторичном, то сейчас был бы очень сильный экономический шок, как в острую фазу кризиса. Текущая ситуация на долю иностранцев в облигациях, я думаю, косвенно повлияет, но не столь существенно.

Минфин сможет привлечь недостающие деньги в бюджет среди российских участников рынка, которые потом перепродадут эти бумаги американским резидентам. То есть сам по себе рынок для размещения ОФЗ никуда не исчезает.

В год Минфин размещает, по-моему, около 6 триллионов рублей ОФЗ. Оно по-прежнему их сможет размещать, но по более высокой ставке, вот и все.

Влияние на рубль тоже несущественное. Основное влияние заключалось в ожидании санкций, потому что участники рынка пытались предсказать будущее, чтобы заработать или как минимум не потерять свои деньги.

Сергей Романчук

Руководитель операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка»:

Приняты санкции в самом мягком варианте. Запретили американским финансовым организациям принимать участие в первичных аукционах, то есть напрямую покупать бумаги у российских государственных органов: Минфина и ЦБ.

Суть заключается в том, что российское правительство через Министерство финансов размещает на аукционах долговые бумаги, в основном рублевые ОФЗ. Но есть и так называемый вторичный рынок, на котором торгуются облигации федерального займа, участники рынка могут купить их и продать.

Соответственно, к этому рынку санкций никаких нет, можно в нем участвовать.

А вот в новых аукционах по размещению, которые будут проходить после 14 июня, американцам участвовать нельзя.

С точки зрения денежного влияния, наверное, это не будет существенным ограничением для российского госдолга, который в основном сейчас выкупается российскими участниками. Санкции по-прежнему носят некий сигнальный характер.

Опасения рынка были связаны с тем, что могут быть и более жесткие варианты, например, запрет на любые операции с российским суверенным долгом. Это могло бы быть очень болезненно, если бы американским компаниям пришлось продавать российские государственные облигации.

Кроме того, бумаги стали бы, как говорят, токсичными и для других участников рынка. Но сегодня этого не произошло, поэтому с утра рубль обвалился, а после того как санкции были реально объявлены миру, стал укрепляться. Сейчас он почти вернулся к уровням, которые были вчера.

Угроза санкций дороже стоит для российской экономики, чем конкретные ограничения, потому что из-за нее растут процентные ставки. Длительные финансовые инструменты отталкиваются от кривой доходности ОФЗ, и сама угроза санкций заставляла нерезидентов сокращать вложения в ОФЗ. Они продавали российский госдолг, и его доходность росла. Так что основной канал влияния этих санкций на экономику — это более высокие процентные ставки внутри России.

Мария Ефимова

Источник: Новая газета



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