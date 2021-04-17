Хомчак призвал не нагнетать ситуацию и не создавать отряды добровольцев из-за эскалации ситуации с РФ

Хомчак отметил, что Генштаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и “определяет адекватные пути реагирования”.

В частности, в регионах страны проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны.

“Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине”, – говорится в обращении Хомчака.

Он подчеркнул, что в ВСУ “приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов” на случай обострения ситуации возле границ Украины.

“Обращаюсь с призывом присоединяться к ВСУ, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны”, – резюмировал Хомчак.

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Контекст:15 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение муниципальной инспекции города о формировании отряда добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения России будут защищать Украину на востоке. “Мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе”, – написал он в Facebook.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что “перемирия уже просто нет”.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По данным разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля признал, что к “западным рубежам” России переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск. По его словам, они участвуют в “контрольной проверке войск”. Шойгу также заявил, что Россия “принимает меры” в ответ на “угрожающую военную деятельность НАТО”.

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