Старт «Библионочи» 2021 года решили дать с МКС

В РФ пройдет X юбилейная всероссийская акция «Библионочь-2021», мероприятие начнется с приветствия экипажа МКС, в этом году акция приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, сообщило Министерство культуры.

Акцию запустят под девизом «Книга – путь к звездам», она состоится 24 апреля, организаторами выступают Министерство культуры и портал «Культура.РФ», сообщается на сайте ведомства.

«Всероссийская акция «Библионочь» стала замечательной весенней традицией для всего читающего сообщества нашей страны. Каждый год она посвящена новой теме, что позволяет библиотекам разрабатывать уникальные мероприятия, создавать новый контент и удивлять своих посетителей снова и снова. В этом году «Библионочь» будет особенной, и, я бы даже сказала, уникальной. Нас с вами ждет грандиозное событие. Библионочь выходит в космос», – отметила глава министерства Ольга Любимова.

Экипаж МКС поприветствует участников из космоса словами «Библионочь. Поехали!», за онлайн-трансляцией можно будет следить на портале Культура.РФ.

Российские библиотеки, литературные музеи, культурные центры и книжные магазины страны проведут для читателей специальные мероприятия, лекции, тематические выставки, концерты, мастер-классы, экскурсии и встречи с интересными гостями.

В апреле также запустили онлайн-челлендж «Библионочь: Это факт!», в ходе которого деятели искусства, культуры и спорта записывают видеоролики, в которых сообщают интересные научно-популярные факты и призывают всех присоединяться к челленджу, делиться новыми знаниями.

23 апреля подведут итоги челленджа, а также церемонию награждения лауреатов всероссийского конкурса научно-фантастических рассказов и комиксов «Ближний космос».