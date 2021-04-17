 

Ахеджакова ругательством ответила на вопрос о голливудской «Иронии судьбы»

17.04.2021, 2:40, Новости дня
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Актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях ответила на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров.

«Комсомольская правда» указывает, что героиню Ахеджаковой, сыгравшей в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» подругу Нади, заменят на афроамериканскую актрису. Сама Ахеджакова на вопрос об отношении к съемкам ремейка заявила: «Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите».

Напомним, компания «Централ Партнершип» сообщила, что режиссер «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг займется съемками англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров.



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