Международные федерации журналистов призвали немедленно освободить задержанного в Крыму фрилансера “Радіо Свобода”

“Российские власти должны немедленно освободить журналиста Владислава Есипенко и снять с него все обвинения. Журналистика – это не преступление. Я хочу сказать Владиславу, что мы не подведем его, мы будем оказывать давление, пока он не будет освобожден”, – отметил генсек EFJ Рикардо Гутьеррес.

Генсек IFJ Энтони Белланджер потребовал прекратить “варварское применение пыток и принуждение к признанию”.

“Эти ложные обвинения должны быть сняты”, – подчеркнул он.

Солидарность с коллегами из проекта “Крым.Реалии” в их праве освещать жизнь на оккупированном полуострове выразил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

“Десятки журналистов и сотрудников проекта преследуют. Большинство из них были вынуждены покинуть Крым. Мы осуждаем пытки, ограничение права на юридическую помощь и требуем немедленного освобождения Владислава Есипенко”, – сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Контекст:Есипенко является внештатным сотрудником проекта “Радіо Свобода” “Крым.Реалии”, сообщила российская редакция радиостанции. По данным “Ґрат”, в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, однако у него есть российский паспорт.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. “Ґраты” писали, что жителя Кривого Рога Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта “Киевский райсуд Симферополя” арестовал Есипенко на два месяца, сейчас он находится в Симферопольском СИЗО. 15 марта к нему по просьбе жены попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова. Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве считают, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”.

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток. По информации Денисовой, в РФ и на временно оккупированных территориях Украины незаконно содержится 413 украинцев.

Освободить задержанного в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Есипенко призвали США.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

—