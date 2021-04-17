СБУ в первом квартале 2021 года сохранила госбюджету почти 20 млрд грн

Кроме того, Служба безопасности возобновила право госсобственности на финансово-материальные ценности стоимостью 0,5 млрд грн.

“Таким образом спецслужба позволила сэкономить Государственному бюджету Украины почти 20 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что первом квартале года усилиями СБУ предупреждено возникновения 429 чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры, применены санкции до 136 юридических и 41 физлица. СБУ также пресекла присвоение 935 млн грн бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Инфографика: ssu.gov.ua

Служба безопасности предотвратила установление представителями КНР контроля над ПАО “Мотор Січ” и наложила арест на имущество и 100% акций предприятия.

Кроме того, предупреждены убытки государства в сумме 116,6 млн грн в лице АО “Укрзалізниця”.

По информации пресс-центра СБУ, в первом квартале года спецслужба пресекла незаконный вывод из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, стоимостью около 212 млн грн, конвертационный центр оборотом более 0,5 млрд грн в год (направлял средства на неподконтрольную Украине территорию с применением криптовалют).

Контекст:19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатировала компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. Политик любую причастность к нефтепроводу и компании “Прикарпатзахідтранс” отрицал.

11 марта 2021 года СНБО заявил о решении вернуть в государственную собственность один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок “Мотор Січ”. По словам Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий, отметил он, получат компенсации. Данилов говорил, что речь не идет о “национализации” “Мотор Січі”. 20 марта суд наложил арест на имущество и 100% акций “Мотор Січі”, сообщали в СБУ.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо. В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины.

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