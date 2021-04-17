Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть

«При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя аналогичную меру, введенную МИД РФ против американской дипмиссии в Москве.

«Традиционная высылка нескольких дипломатов, которых можно потом легко заменить другими, не очень эффективна. А вот сокращение числа дипломатов плюс запрет найма местного персонала – это чувствительный, болезненный удар для американцев. Возможно, их эта мера вразумит», – отметил бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР в Совбезе ООН Александр Белоногов.

Белоногов напомнил, что такую меру советское правительство предприняло еще в середине 1980-х, когда холодная война достигла своего пика.

«Если нынешние власти Америки не потеряли память, то должны вспомнить, чем для них обернулась такая история 1986 года. Тогда, при Рейгане, американцы начали пачками высылать наших дипломатов из Вашингтона, из представительства при ООН. В ответ мы стали высылать американских дипломатов из Москвы, но в меньшем количестве, поскольку наш выбор был ограничен. Ведь представительств международных организаций в столице СССР не было», – отметил бывший замглавы МИД.

«Когда высылки наших дипломатов перешли все возможные лимиты, наша сторона запретила их дипломатическим учреждениям нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала. И тогда посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор. Буквально через пару месяцев, когда ситуация в здании посольства в Москве стала для них нестерпимой, американцы «запросили пардон». Путем дальнейших переговоров было достигнуто понимание, что и как должно быть организовано во взаимной дипломатической жизни. Так что американцы уже это проходили», – сказал собеседник.

«Кстати, Сергей Лавров был в это время моим советником в представительстве ООН. Все это происходило на его глазах. И он сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия», – добавил Белоногов.

Экс-дипломат разъяснил, что набрать персонал из сотрудников самого посольства, из граждан США в Госдепе вряд ли захотят: «Это страшно дорого по сравнению с наймом местных работников. Тайком пригласить и оформить на работу граждан третьих стран они тоже не смогут, поскольку находятся под неусыпным наблюдением наших контролирующих органов. Так что я на месте сотрудников Госдепа крепко бы почесал в затылке после такого предупреждения», – подчеркнул Белоногов.

Глава МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипмиссии граждан РФ и третьих стран. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в РФ в соответствие с числом российских в США», – цитирует его РИА «Новости». На практике это может означать сокращение численности американской миссии в Москве сразу на полтораста человек. Лавров также сообщил, что начнет процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки дипломатов США по России. Разрешения будут даваться на Смоленской площади в индивидуальном порядке после рассмотрения.

Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться на серьезные консультации в Вашингтон. Ранее представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.