Шойгу назвал главную задачу военных РФ в Крыму в 2014 году

В 2014 году российские военные в Крыму смогли обеспечить свободное волеизъявление населения Крыма и не оскорбить украинский флаг, сообщил глава минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он заявил, что «это главная задача, которая была, чтобы кровь не пролилась, чтобы люди могли свободно изъявить свою волю – где им быть и как им жить». Военные осознавали, что нельзя «переступить и заступить буквально на миллиметр», требовалось «пройти по тоненькой» линии и «не оскорбить флаг Украины». Было четкое понимание – «если флаг спускают, он должен быть свернут и передан, все должно быть красиво, не надо позволять себе жечь, топтать», передает ТАСС.

«Столько частей и флот – и абсолютно бескровно обеспечить безопасность при таком количестве оружия. Эта задача была очень-очень непростая, но слава богу выполнена», – сообщил он в фильме «Министр» телеканала «Звезда».

К 2014 году, сообщил Шойгу, уже были Силы специальных операций – «инструмент, которым можно не допустить той вакханалии, которая была в том же Киеве и во многих других городах». Это позволило «не допустить гибель и противостояния разных слоев населения, разных групп населения».

Также Шойгу рассказал, что ООН не откликнулась на предложение РФ принять участие в разминировании Нагорного Карабаха: «Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр – приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто». Работу ведут российские «МЧС, МО, работают местные саперы».

Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, говоря о методах и стиле работы Шойгу, подчеркнул, что «самое важное место занимает поиск таких новых, нестандартных, неожиданных решений». «Их было достаточно и в вопросах боевой практики, и в Сирии, и в Крыму», – отметил он

Герасимов напомнил, что Шойгу отменил решения, противоречащие традициям военной службы, был проведен анализ положения дел в ведомстве и разработан план мероприятий на пять лет с учетом новых приоритетов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Шойгу министром обороны в ноябре 2012 года. В марте 2014 года под государственный флаг России перешли более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины в Крыму. 17 апреля 2021 года исполняеттся 30 лет, как Шойгу занимает различные должности в правительстве России.