США собрались продолжить военные поставки Украине

Военные поставки США Украине продолжатся, чтобы та могла «защищать себя», сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, «поддержка продолжится». Он сказал, что пока не может «ничего объявить или рассказать о новых системах» вооружений, но отметил, что США «предоставляют смешанный комплект летальных и нелетальных» вооружений, передает РИА «Новости».

Кирби заявил, что США «пристально следят за количеством» российских военных в Крыму и «на границе с Украиной». Пентагон считает, что «это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность». США призвали Россию «быть более открытой в этих своих действиях и не нагнетать ситуацию еще больше, поскольку она и без того уже накалена».

Напомним, Кирби уже выражал мнение, что РФ нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.