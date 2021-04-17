 

США собрались продолжить военные поставки Украине

17.04.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные поставки США Украине продолжатся, чтобы та могла «защищать себя», сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, «поддержка продолжится». Он сказал, что пока не может «ничего объявить или рассказать о новых системах» вооружений, но отметил, что США «предоставляют смешанный комплект летальных и нелетальных» вооружений, передает РИА «Новости».

Кирби заявил, что США «пристально следят за количеством» российских военных в Крыму и «на границе с Украиной». Пентагон считает, что «это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность». США призвали Россию «быть более открытой в этих своих действиях и не нагнетать ситуацию еще больше, поскольку она и без того уже накалена».

Напомним, Кирби уже выражал мнение, что РФ нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Стала известна дата возобновления работы кинотеатров в Москве

19.02 / ЦБ не исключил повышения ключевой ставки

10.11 / Гимнасты в Токио показали, как можно провести Олимпиаду во время пандемии

11.01 / Минюст и МВД подготовили новые наказания для нарушителей ПДД

06.02 / CNN – ведущие производители детского питания продавали продукцию с высоким содержанием токсичных металлов

07.10 / Светлана Тихановская обсудила кризис в Беларуси с Ангелой Меркель

03.08 / Стали известны требования захватчика заложников в Киеве

13.02 / В результате землетрясения в Армении пострадали 25 человек

18.11 / США выводят из Ирака и Афганистана часть войск

18.07 / Во время пожара в Нанте сгорел старинный орган

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика