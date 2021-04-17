Прокуратура потребовала признать ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями

Прокуратура города Москвы подала иск в Московский городской суд с требованием признать экстремистскими организации Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав жителей (ФЗПГ)* и «Штабы Навального» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».

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«База Волкова»

Утечка адресов сторонников Навального не так безобидна, как это представлено в официальном комментарии ФБК. Что говорят эксперты

«Под прикрытием либеральных лозунгов этих организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — сообщается на сайте ведомства.

Как утверждают силовики, фактическими целями деятельности организаций является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»».

Силовики неоднократно приходили с обысками к ФБК и в штабы Навального. На этой неделе силовики неоднократно приходили в региональные штабы Навального — в частности, обыски проходили в штабах в Иркутске, Пскове, Пензе и Мурманске. В ноябре прошлого года правоохранители пришли в офис ФБК в Москве и в студию Навальный LIVE.

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Соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов в совместном комментарии заявили, что 2021 год станет для команды Навального «самым трудным». Поводом для иска прокуратуры, по мнению Волкова и Жданова, стали готовящийся митинг и выборы в сентябре. По их словам, нет больших сомнений в том, какое решение примет суд по иску прокуратуры и «довольно скоро» ФБК и Штабы Навального окажутся «экстремистскими организациями».

«Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник», — заявили они. После решения суда сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет лишения свободы, отметили в команде Навального. «Это в лучшем случае. А в худшем — уголовные дела даже для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях».

По словам Волкова и Жданова, сейчас наступает «самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России»: «Фактически, Кремль только что что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен».

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