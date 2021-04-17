 

EurActiv – Прага и Вена соревнуются за возможность проведения встречи Путина и Байдена

17.04.2021, 1:22, Новости дня
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Официальные лица в Праге и Вене предложили столицы в качестве возможного места встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, передаёт EurActiv. Как отмечает издание, оба города уже имеют опыт проведения успешных саммитов лидеров двух стран.


Reuters

После предложения президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу на нейтральной территории сразу несколько государств предложили свои услуги, пишет EurActiv.

В частности, провести у себя встречу на высшем уровне предложили Прага и Вена. Обе столицы уже имеют опыт проведения саммитов лидеров США и России.

В среду первый вице-премьер Чехии и с недавних пор исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек обратился к послам страны в Москве и Вашингтоне, чтобы те предложили Прагу в качестве места проведения саммита. Чешские официальные лица настаивают на хороших отношения как с США, так и с Россией.

В апреле 2010 года в чешской столице состоялась встреча бывшего главы Белого дома Барака Обамы с бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым. Как отмечает издание, встреча прошла успешно — стороны подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Тем временем министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена всегда готова предоставить место для возможной встречи Путина и Байдена, в случае если стороны решат организовать саммит на австрийской территории.

Во время холодной войны Австрия, как и Финляндия, где в 2018 году прошла встреча Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа, считалась нейтральной страной. 18 июня 1979 года бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и бывший президент США на встрече в Вене подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Как напоминает EurActiv, в ходе телефонного разговора с Путиным Байден «предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне в обозримом будущем». На следующий день в Кремле отметили, что говорить о возможной встрече Путина и Байдена в обозримом будущем пока преждевременно, однако добавили, что Москва изучит предложение.



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