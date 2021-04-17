 

Yle – Финляндия начнёт прямые переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

17.04.2021, 1:22, Новости дня
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Министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру сообщила, что Финляндия вступит в прямые переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Как передаёт Yle, министр отметила, что прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких договоров о поставках «Спутника V».


Reuters

Финляндия вступит в прямые переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Как пишет Yle, об этом сообщила министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру.

По словам министра, соответствующие приготовления начаты в Министерстве иностранных дел. Министр утверждает, что прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких договоров о поставках «Спутника V».

Киуру сообщила о намерениях правительства в парламенте во время правительственного часа вопросов и ответов. Киуру отметила, что пока неизвестно, когда российская вакцина может поступить в Финляндию.

Как напоминает издание, ранее зимой РФ предложила Финляндии технологии по производству вакцины «Спутник V». Вопрос был поднят в ходе телефонного разговора президента Тарьи Халонен и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Глава правительства Санна Марин также не отвергла применение «Спутника V» в Финляндии.



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