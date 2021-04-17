 

“ПриватБанк” вскоре выставят на продажу – глава НБУ Шевченко

17.04.2021, 1:20, Новости дня
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В НБУ ожидают, что приватизация “ПриватБанка”, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, “заинтересует самых престижных международных инвесторов, в частности из США и Евросоюза”.

В Нацбанке надеются, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%. По словам Шевченко, это поможет украинской банковской системе получить большую независимость, а также будет способствовать работе банков “в соответствии с рыночными принципами”.

Контекст:”ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.
По данным Министерства финансов, в 2020 году прибыль АО КБ “ПриватБанк” составила 25,3 млрд грн – 61,3% прибыли всей банковской системы Украины. Глава Минфина Сергей Марченко 30 марта сообщал, что ведомство ищет инвестора, который будет готов фактически управлять “ПриватБанком”. “Стратегическая цель Минфина – приватизировать “ПриватБанк”, – отмечал он. 
2 сентября 2020 года Кабмин Украины одобрил предложенную Минфином стратегию реформирования государственного банковского сектора. Согласно ей, до 2025 года доля государства в банковском секторе должна снизиться с 60% до 25%. В 2018 году Кабмин планировал сократить долю госсектора на банковском рынке до 24% уже в 2022 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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