 

“Единственный компромисс, на который пойдет народ Украины – приговор Путину в Гаагском трибунале”. Бойко и Притула поссорились в прямом эфире

17.04.2021, 1:20, Новости дня
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Притула высказался во время выступления сопредседателя парламентской фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрия Бойко.

“Так я же говорю, у нас каждый день убивало 150-170 наших солдат, когда подписывался минский протокол”, – отметил Бойко.

На это Притула сказал: “Это вы сейчас говорите. Когда мы говорим про компромиссы с [президентом России Владимиром] Путиным, то украинский народ после 15 тысяч жертв путинского режима должен пойти на один компромисс. Это компромисс по приговору Путину в Гаагском трибунале”.

19 апреля состоится заседание советников лидеров “Нормандской четверки” для обсуждения так называемых кластеров – предложений Германии и Франции по реализации Минских соглашений. Об этом президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.
В январе 2021 года глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что “конкретный план мирного урегулирования” готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – “логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе”. 
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ развернула две армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также Черноморский флот общей численностью 89 тыс. человек. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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