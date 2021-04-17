Москва решила выслать пять польских дипломатов в ответ на высылку трех российских из Варшавы

Россия ответит на высылку Польшей российских дипломатов высылкой польских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел.

«Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из РФ будут выдворены пять польских дипломатов», – цитирует заявление МИД РИА «Новости».

Напомним, трех работников посольства РФ в Варшаве признали персонами нон грата. В МИД страны отметили, что основанием для такого решения послужило «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ опубликует имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список.

Среди попавших в санкционный список указаны генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США.

Напомним, в четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.