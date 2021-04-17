На «серой» ветке московского метро человек на путях парализовал движение поездов

Движение поездов было приостановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Боровицкая» до «Нагорной» из-за человека на путях, информирует столичный департамент транспорта.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами, в настоящее время движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено, говорится в телеграм-канале московского дептранса.

В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы».