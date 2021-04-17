Святая мать – Личное мнение

Если вы считаете, что Симона Юнусова — это заноза в заднице всех девок её ненаглядных сыночков, то вы ещё не знакомы с Татьяной Ивановной — мамкой Андрюшки Аршавина.



Фото: Соцсети

Честно скажу: я никого не боюсь. Вот, вообще, никого. В этом, на самом деле, нет ничего хорошего.

Я считаю это генетическим дефектом, который выражается в полном отсутствии двух чувств: страха и ревности. Однако, глядя в лицо Татьяны Ивановны, я уже начинаю сомневаться в непоколебимости своего бесстрашия.

Если бы мне снились кошмары, и в одном из них меня посетила женщина-свекровь, то она была бы точной копией Татьяны Ивановны.



Фото: Соцсети

Страшно оказаться в невестках у такой? То-то же!

Высказывания Татьяны Ивановны нужно немедленно занести в учебник «Свекроведение».

Он всего боится. Андрюша считает, что женщинам нужны только деньги и переубедить его в обратном очень сложно. Мы с ним договорились, что если будет еще один брак, то только с брачным договором.

Замечу: тому, который «всего боится», в этом году исполнится 40 лет. Не 10. Не 14. И даже не 24. Сорок — это биологический возраст деда.

Мужчина, который мог бы быть дедом, с мамой договорился — точнее, мама решила, а он согласился, — как будет оформлен его следующий брак.

Невесты ещё нет, но план действий от мамы уже готов. Как вам?

А вот что Татьяна Ивановна говорит о Юлии Барановской, которой Аршавин настрогал троих детей и смылся:

Когда в 2003 году у него завязались отношения с Юлей, он был прекрасный, солнечный мальчик, открытый миру, щедрый, замечательный. Он просто излучал позитив. И вот за 15 лет – это вообще другой человек. Он состарился, стал закрытый…

У меня с Юлей всегда были сложные отношения, но мы старались находить точки соприкосновения. Тогда я понимала, что это будет война. Знала, что Юля так просто не отдаст свою лондонскую жизнь и свою историю с Андреем. Так и получилось. Юля объявила Андрюше войну. На него началось просто какое-то невероятное давление.

То есть «прекрасный, солнечный мальчик» трижды брюхатил бедную бабу, так и не удосужился на ней жениться, уклонялся от алиментов. Однако дрянь во всей этой истории — Юлька, которая «объявила Андрюше войну». Так, что ли, получается, Татьяна Иванна?

Больше 10 лет Юлька рожала одного за другим, живя при этом в незавидном, на мой взгляд, положении сожительницы. Однако «невероятное давление» было не на эту бабу, а на Андрюшу. О, как!

Не оставила без внимания Татьяна Ивановна и липового майора ФСБ Алису Казьмину, с которой Андрюшка заделал ещё одного ребёнка.

После Алисы – это караул какой-то, просто кровоточащая рана… Может, он и не ушел бы из семьи, не знаю, но Алиса вплотную взялась за Андрея.

Вот за меня вплотную взяться нельзя. Я ж не дверная ручка и не член, чтобы за меня браться.

А за Андрюшку, по мнению Татьяны Ивановны, взяться можно. Не потому ли, что он — при такой-то энергичной маме — вырос бесхребетником, который совершенно не разбирается в людях?

Может, Татьяна Ивановна этого и добивалась, руководствуясь тупым, но, к сожалению, весьма распространённым среди наших женщин принципом: «Хочешь себе идеального мужчину? Роди его!»

Задумалась: а что будет с Андрюшкой, когда мамки не станет? Кто будет им руководить стальной рукой, ограждать от мира, отбивать от алчных баб?

Так пожелаем же Андрейке встретить ещё одну Татьяну Ивановну и жениться на ней, пока мамка жива. Ну, чтобы потом не пропасть одному.

Только вот есть нюанс: женщина, похожая на Татьяну Ивановну, брачный контракт, если и подпишет, то только тот, который будет выгоден ей, но никак не чипсоеду Андрюшке.

В общем, с какой стороны ни посмотри, в жизни Аршавина — жопа, и устроила ему эту жопу мама, которая так и не смогла его отпустить от своей юбки.

Встречали таких мам? Чем дело кончилось?

А, может, сами из таких? И как вам живётся?

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