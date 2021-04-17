Гарри и Уильям пойдут порознь и без военной формы: что известно о похоронах принца Филиппа

Неделю назад, 9 апреля, ушел из жизни супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский. Всю неделю подданные по крупицам собирали информацию о том, как пройдет церемония прощания с герцогом Эдинбургским. HELLO! собрал все, что известно к данной минуте.

В церемонии примут участие всего 30 человек

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, похороны будут гораздо менее пышными, какими бы они могли быть – все-таки из жизни ушел муж самой долго царствующей королевы на сегоднящний день. Сначала сообщалось, что за гробом пойдут только ближайшие члены семьи, но в итоге список расширили до 30 имен. На похоронах будут присутствовать: Елизавета II, принц Гарри, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, принц Чарльз и его жена герцогиня Камилла, принц Эндрю, принц Эдвард и его жена графиня Софи с детьми (леди Луизой Виндзор и Джейс, виконт северн), принцесса Анна и ее муж Тим Лоуренс, племянники герцога Эдинбургского – граф Сноудон и леди Сара Чатто (дети покойной сестры королевы – принцессы Маргарет).

Также подтвердили, что придут проститься с Филиппом, дети принца Эндрю – принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци – и дети принцессы Анны – Питер Филлипс и Зара Тиндалл с мужем Майком. Правнуков королевы и принца Филиппа на церемонии не будет в силу их возраста.

На похороны приехали родственники принца Филиппа из Германии

Несмотря на то что сам Филипп родился в Греции, часть его родственников в наши дни проживает в Германии. Как и принц Гарри, они поспешили прилететь в Лондон, однако всю неделю провели на карантине. Среди них титулярный князь Филипп Гогенлоэ-Лангенбург (Philipp Gottfried Alexander Prinz zu Hohenlohe-Langenburg), титулярный принц Донатус Гессен-Румпенхеймский (Heinrich Donatus Philipp Umberto Landgraf von Hessen zu Rumpenheim) и наследный принц Бернхард Баденский (Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft Prinz von Baden).

И еще одна таинственная гостья

В списке, который сегодня опубликовала пресс-служба, значится имя, которое не очень знакомо даже тем, кто интересуется жизнью монаршей семьи – 68-летняя графиня Маунтбеттен Бирманская. Сообщается, что эта женщина – подруга принца Филиппа. Ее настоящее имя – Пенелопа Нэтчбулл, она является женой графа Маунтбеттена, Нортона Нэтчбулла, внука дяди принца Филиппа, лорда Луи Маунтбеттена. Их общение с принцем Филиппом стало постоянным, когда тот много лет назад учил Пенелопу (или Пенни, как ее всегда звали Елизавета и Филипп) управлять упряжкой.

Принц Гарри и принц Уильям не пойдут в процессии рядом

Слухи о том, что отношения между сыновьями принцессы Дианы и принца Чарльза сильно испортились после отъезда Гарри в США, ходили уже давно. Но тот факт, что в похоронной процессии они даже не будут стоять рука об руку, говорит о многом. Они будут следовать за гробом своего деда, однако держаться будут на приличном расстоянии. Работникам дворца пришлось приложить немало усилий, чтобы согласовать расстановку членов британской корлевской семьи. В итоге все пришли к консенсусу – герцогов разделит их двоюродный брат Питер Филлипс — именно он будет идти параллельно Уильяму, а прямо за ним последует Гарри.

Это похороны, поэтому давайте не будем вдаваться в подробности этой драмы. Все приготовления к церемонии согласованы с королевой Елизаветой II и отражают ее личные пожелания,– прокомментировала такое решение пресс-служба дворца.

Все мужчины в процессии будут в гражданской одежде

Вопреки традиции, когда на все официальные королевские мероприятия монархи облачаются в военную форму со всеми регалиями, завтра на церемонии прощания все они будут в гражданском. Королева приняла решение отменить военную форму, предположительно, из-за принцев Гарри и Эндрю. После отказа от всех королевских обязанностей Гарри лишили чина генерал-капитана морской пехоты, поэтому попросту не имеет права надевать мундир. А выход принца Эндрю, который был отстранен от королевских обязанностей после секс-скандала с участием финансиста Джеффри Эпштейна и его экс-девушки Жизель Максвелл, в военной форме посчитали неуместным.

Хотя на сайте королевской семьи причина такого решения не объясняется, сказано лишь, что “все собравшиеся должны быть в масках, а члены королевской семьи будут в костюмах, на которые прикрепят награды”.

Принц Эндрю