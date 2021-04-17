«Вплоть до остановки сердца»

Врачи обратились к директору ФСИН: состояние Алексея Навального близко к критическому. Публикуем полный текст письма.



Алексей Навальный в суде. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) Александру Петровичу Калашникову

от лечащих врачей Алексея Анатольевича Навального

Кандидат медицинских наук, врач — кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин

Доктор медицинских наук, врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих

Кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург, специалист по спинальной хирургии, хирургии периферических нервов, хирургии боли Алексей Кащеев

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, врач общей практики Анастасия Васильева

Для контактов: Ярослав Ашихмин [email protected]

Уважаемый Александр Петрович!

В ФКУ ИК-2 Управления ФСИН РФ по Владимирской области с 11.03.2021 и по настоящее время содержится Навальный Алексей Анатольевич, являющийся нашим пациентом.

Учитывая резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований А.А. Навального, мы выражаем крайнее беспокойство по поводу его состояния, которое близится к критическому. У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям, и

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далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

Также серьезные опасения вызывает нарастающая неврологическая симптоматика, гипестезия в конечностях, нейропатическая боль, аксиальная боль.

Мы экстренно обращаемся с просьбой о проведении переговоров и срочного медицинского консилиума с медицинскими работниками Медсанчасти № 33 для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом.

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Мы просим допустить нас к осмотру нашего пациента, которого мы наблюдали много лет.

Также мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента.

В соответствии с Токийской декларацией 1975 г., пересмотренной в 2016 г., врач не имеет права игнорировать пытки пациента, которого лишают права на предоставление медицинской помощи и возможности консультаций его лечащими врачами.

С уважением,

Ярослав Ашихмин Алексей Эрлих Алексей Кащеев Анастасия Васильева

ИК-2 Покрова, где отбывает срок Алексей Навальный. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

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