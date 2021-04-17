 

Пентагон призвал Россию к прозрачности по теме «сговора» с талибами

17.04.2021, 0:32, Новости дня
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Российская сторона должна быть транспарентной в вопросе якобы имевшего место «сговора» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, оценка разведки США, «даже с уверенностью от низкой до средней, сама по себе требует ответа со стороны РФ относительно того, насколько это правда», передает РИА «Новости».

Напомним, американская разведка признала, что оценивает уверенность в «сговоре» Москвы с талибами на уровне «от низкой до средней». Такую оценку объясняют тем, что получили данные от задержанного. В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».



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