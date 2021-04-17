CNN – ФБР начинает очередное расследование в отношении Китая каждые десять часов

Глава ФБР Кристофер Рей заявил, что ни одна страна мира не представляет для экономической безопасности и демократии США большей угрозы, чем Китай, пишет CNN. В частности, Поднебесная пытается влиять на американские институты, запугивать и шантажировать проживающих в США этнических китайцев и использовать свои кибервозможности.



Reuters

Федеральное бюро расследований США проводит более 2 тыс. расследований в отношении Китая и открывает новое каждые десять часов, пишет CNN со ссылкой на заявление главы ФБР Кристофера Рея, которое он сделал на слушаниях в специальном сенатском комитете по разведке конгресса.

Как отмечается на сайте телеканала, подобные заявления были сделаны на фоне роста напряжённости между Вашингтоном и Пекином по целому ряду направлений, в том числе в рамках предполагаемых нарушений Китаем прав человека.

По словам Рея, в настоящий момент ни одна страна не представляет для американской экономической безопасности и демократических институтов большей угрозы, нежели Китай. При этом возможности Пекина по оказанию влияния на американские институты глава ФБР назвал «значительными, широкими и постоянными».



По данным ФБР, Китай проводит на территории США операцию под названием Foxhunt. В рамках операции, по словам Рея, Поднебесная осуществляет «скоординированные противоправные действия» по запугиванию и шантажу проживающих в Соединённых Штатах этнических китайцев.

«Это является демонстрацией того, насколько сложной и многосторонней является эта угроза», — приводит CNN слова директора бюро.

В свою очередь, китайское правительство рассматривает операцию Foxhunt в качестве международной антикоррупционной кампании, направленной против бывших китайских чиновников или богатых людей, подозреваемых в экономических преступлениях.

На слушаниях в среду также выступила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, заявив, что Китай обладает «значительными кибервозможностями», которые, в случае их использования, могут «как минимум вызвать временные локальные сбои в функционировании жизненно важной инфраструктуры внутри Соединённых Штатов».