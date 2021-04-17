Le Monde – США снова возвращаются к роли «жандарма Европы»

Джо Байден сильно отличается от предыдущих президентов США, пишет обозреватель Le Monde. Он сразу обозначил большую степень участия Штатов в европейских делах и пошёл на укрепление отношений с Украиной. По словам автора статьи, он учёл ошибки администрации Обамы, хотя пока не стал открыто поддерживать идею о принятии Украины в НАТО.



Reuters

Кризис вокруг Украины стал одним из первых испытаний для нового президента США Джо Байдена, пишет в статье для Le Monde политолог Александра де Хуп Шеффер. Но Байден занимался украинским вопросом в прошлом, и потому он извлёк урок из политики Обамы, который недооценил угрозу со стороны РФ и возложил на Германию роль посредника на переговорах.

«Джо Байден — первый американский президент со времён окончания холодной войны, который пришёл в Белый дом без иллюзии перезагрузки с Москвой», — пишет автор статьи. По её словам, в условиях, когда урегулирование конфликта не продвигается с момента достижения минских договорённостей, а Украина просит о большем участии в нём США, «Вашингтон возвращается к своей роли жандарма Европы». И ситуация становится ещё деликатнее из-за недавней просьбы Украины о вступлении в НАТО.

Впрочем, и для Европы это тоже испытание, отмечает автор статьи, ведь она хочет быть геополитической силой. Но именно приход Байдена изменил обстановку для Украины, которая рассчитывает на НАТО и США. Обострение ситуации частично объясняется тем, что Киев идёт на сближение с США, а Байден явно показал свою поддержку Украине и её желанию присоединиться к альянсу.

Отправка дополнительных 500 американских военных в Европу подтверждает возвращение Штатов. Вашингтон продолжает поставки оружия Киеву и в начале марта объявил о дополнительной помощи Украине в размере $125 млн.

Путин же напоминает, что для РФ есть две красные линии: возобновление переговоров о вступлении Украины в НАТО и усиление военного присутствия США и НАТО в регионе. Впрочем, Вашингтон не стал открыто выражать поддержку запросу Киева о вступлении в альянс. И некоторые европейские страны вроде Франции и Германии боятся, что им придётся участвовать в конфликте с Россией, если напряжённость на Украине обострится.

По словам автора статьи, вся эта ситуация показывает провал Запада: он не смог сформировать стратегию в отношении Украины. США дважды упустили случай: в 1994 году не зафиксировали для Украины целостность территории и сделали ставку на расширение НАТО, а не на более широкую программу «Партнёрство ради мира». Поэтому Украина, не обладая никаким статусом, стала буферной зоной без крепких союзников. Германия и Франция пытались сыграть роль посредников, но у них ничего не получилось, и политический статус-кво продлился, конфликт оказался заморожен, а НАТО и ЕС остаются на отдалении от Украины, что, по словам автора статьи, служит интересам Кремля.

Она отмечает, что для Байдена наилучший выход — укреплять политические и военные связи между Вашингтоном и Киевом в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками. И визит американских чиновников в Европу на этой неделе способствует достижению этих целей, в том числе согласованию позиций по санкциям в адрес России.

На сегодняшний день мало что связывает Москву и Вашингтон, отмечает автор статьи. Однако разрывать отношения с Россией Байден не намерен, ведь она необходима на переговорах по другим проблемам, где у США и ЕС свои стратегические интересы.

Отдельно автор статьи в Le Monde выделяет роль Турции в украинском конфликте: она поставляет Киеву боевые беспилотники и призывает к более активному присутствию НАТО в Чёрном море. Украину она считает буферной зоной между собой и Россией. По мнению политолога, именно логика сфер влияния в дальнейшем будет определять геополитическое соревнование и станет фактором нестабильности, с которым будет сложно бороться.