Агрессия РФ будет иметь для нее последствия – временная поверенная в делах США в Украине

В пятницу Квин приняла участие в церемонии передачи командования от Оперативно-тактической группы “Illini” – Оперативно-тактической группе “Raven”.

Во время выступления Квин подчеркнула, что США “остаются непоколебимыми” в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, “включая Крым и территориальные воды”.

“Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что, если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия”, – сказала временная поверенная в делах США в Украине.

Квин отметила, что Россия, стягивая войска возле границ Украины, продолжает дезинформационную кампанию, утверждая, что это Киев “нагнетает напряженность”.

“Хочу четко заявить – моя команда в посольстве США, и я знаем из первых рук: Украина не делала и не делает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугиваний и агрессии со стороны России”, – резюмировала временная поверенная.

Контекст:В конце марта – начале апреля 2021 года СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По данным разведки, на начало марта возле границы с Украиной РФ разместила около 89 тыс. военнослужащих. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

1 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Андрея Тарана, что США не оставят Украину в случае эскалации агрессии РФ.

Глава Белого дома Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессии РФ.

—