 

СМИ: Военный сообщил о готовности Украины нанести первый удар по России

17.04.2021, 0:24, Разное
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Представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик встревожены стягиванием тяжёлой военной техники вооружённых сил Украины к линии фронта. Но вместе с очередным обострением на Донбассе появились и более тревожные слухи об активности войск Незалежной у границ России.

На днях в украинских СМИ появилось загадочное видео, на котором неизвестный мужчина в военной форме заявляет о готовности Незалежной нанести первый удар по России, начав тем самым большую войну, в вероятность которой большинство не верили. По его словам, с этим связана экстренная переброска российских подразделений Южного военного округа к границе с Украиной, сообщает Ura.ru.

Мужчина сообщил, что российские военные выполняют этот манёвр для защиты от захвата территорий вооружёнными силами Украины. Он добавил, что территория между Россией и Украиной является нейтральной и не контролируется ни одной из стран, однако находится со стороны России, неподалёку от Донбасса.

Примечательно, что недавно мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о создании добровольческого отряда для войны с Россией. В социальных сетях политик сообщил, что намеревается защищать территорию на восточной границе страны.



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