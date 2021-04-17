В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию

Полицейские обнаружили в подмосковном Сергиевом Посаде подпольную нарколабораторию. Там изготавливали мефедрон.

Стражи порядка установили, что лабораторию организовал 40-летний мужчина, который специально арендовал для неё частный дом. При обыске помещения правоохранители нашли около полкилограмма запрещённого вещества, а также химические реагенты и оборудование для производства наркотика. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ, он был заключён под стражу, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.