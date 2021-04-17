 

В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию

17.04.2021, 0:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейские обнаружили в подмосковном Сергиевом Посаде подпольную нарколабораторию. Там изготавливали мефедрон.

Стражи порядка установили, что лабораторию организовал 40-летний мужчина, который специально арендовал для неё частный дом. При обыске помещения правоохранители нашли около полкилограмма запрещённого вещества, а также химические реагенты и оборудование для производства наркотика. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ, он был заключён под стражу, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Скандалы: Юлию Добрынину подвела встреча в кафе

24.09 / Российский гигантский атомный ледокол «Арктика» впечатлил японцев

11.02 / С помощью российского спектрометра ученые впервые нашли на Марсе хлороводород

14.07 / В Москве произошла массовая драка рабочих

02.08 / В российских городах начались задержания участников акций солидарности с Хабаровском

01.09 / В Подмосковье потушили пожар на складе

11.07 / Бюстгальтеры долой! Пандемия избавляет женщин от неудобного предмета одежды

28.01 / HBO Max создаст анимационный проект по вселенной «Игра престолов»

30.06 / На Аляске хотят убрать статую первого русского губернатора штата

24.07 / Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика