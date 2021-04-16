Гус и Кюрасао

Бывший наставник сборной РФ по футболу снова в большой игре.

В это трудно поверить, но Гус Иванович Хиддинк продолжает творить и вытворять. На 75-м году жизни он пытается вывести на ЧМ-2022 в Катар карибскую дружину, занимающую в рейтинге ФИФА 76-е место. И не удивлюсь, если и этот фокус у него получится.

В моем персональном рейтинге лучших тренеров мира седовласый толстячок находится на самой вершине, с которой в своих профессорских очках с усмешкой смотрит и на Моуринью с Зиданом, и на Клоппа с Гвардиолой, вместе взятых. Потому что все эти коучи, оперирующие гигантскими бюджетами, берут футбольные «оскары» с помощью тех, чьи ноги стоят миллионы евро. Слепить золотую банду из уникальных крутышек всех мастей — работа, на мой взгляд, непыльная, хотя и требующая самоотречения. Хиддинк же никогда не упрашивал президентов купить ему звездных актеров и на зависть всем обычно сколачивал крепкие команды из того, что было под его голландской рукой. Причем в кратчайшие сроки. «Пришел, увидел, победил» — это именно про него.

Возглавив ПСВ из Эйндховена в 1987-м, он с ходу выиграл первенство и Кубок Нидерландов, а также Кубок европейских чемпионов. Прямолинейных южнокорейских солдат он загипнотизировал так, что в 2002 году они технично снесли португальцев, поляков, итальянцев и испанцев и домчались до полуфинала (!) домашнего планетарного форума. Знатно обучил Почетный житель Страны утренней свежести премудростям контратак и не участвовавших 40 лет в больших баталиях австралийцев, которые в 2006-м едва не запрыгнули в четвертьфинал немецкого мундиаля.„

Причем все его «национальные» фокусы до сих пор никто так и не смог повторить.

…Когда волшебный Гус подписал контракт со сборной России, я посочувствовал ввязавшемуся в предпенсионном возрасте в мутную авантюру ловкачу. Ведь Летучему Голландцу предстояло передавать свои знания и внушать любовь к точному пасу обеспеченным лентяям, не привыкшим напрягаться на зеленых газонах. Однако Хиддинк, сменивший модные красные штаны на мешковатый трехцветный спортивный костюм, удивил и критиков, и, простите, «пятнистых» паралитиков.

Махнув любимого капучино, он лично размечал поле для тренировок, таскал авоськи с мячами, бодро финтил в «квадрате» со спотыкавшимися подопечными, защищал их от нападок прессы и начальства

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(однажды даже послал на три буквы Виталия Мутко, заглянувшего в раздевалку с порцией критики)

и, вопреки прогнозам, превратил-таки деревянную армию в бронзовую. После швейцарско-австрийского триумфа-2008 легендарный футболист и тренер Валентин Иванов признается: «В мое время были отличные игроки, а теперь у нас наставник классный». А в Алуште везучего предводителя даже изваяли из гипса в полный рост.

Кстати, не отходя от основной кассы, фигарообразный Хиддинк, в честь которого в РФ и детей Гусами называли, в коротком антракте добыл с «Челси» Кубок Англии и едва не вывел «синих» в финал Лиги чемпионов. Правда, командировать задравшую нос российскую компанию в ЮАР обрусевшему сенсею, получавшему за свое кремлевское искусство от Романа Абрамовича 7 млн евро в год чистыми, не удалось, но майки с надписью In Gus we Trust все равно стали раритетом.

Гус Хиддинг. Фото: Алексей Иванов / Спорт-Экспресс / ТАСС

После Марибора заслуженный тренер РФ (да-да, ему официально присвоили такое звание) поднатаскал турок, а потом по просьбе Сулеймана Керимова материализовался в махачкалинском «Анжи», который с Гусом и медалями разжился впервые в своей истории, и в старосветском турнире пошумел знатно.

Потом Хиддинк отметился в сборной Голландии, снова подсобил лондонскому «Челси» после увольнения Жозе Моуринью, провел годичный мастер-класс для олимпийской команды Китая и исчез с радаров.

Казалось, владеющий семью языками и счетом с семью нулями в банке дедушка Гус убрал планшет со свистком в чулан и сосредоточился на воспитании внуков. Но Всемогущий пилигрим, как выяснилось, устал читать сказки, нашел на свою голову новое приключение и в полной боевой готовности всплыл на острове в Карибском море со спецмиссией: вывести сборную Кюрасао на ЧМ-2022 в Катар.

Забавно, но многие европейские болельщики, отвечая в телевикторине на вопрос о том, существует ли такая команда, качали головами направо и налево. А самые продвинутые из незнаек сообщили, что Кюрасао — это ликер. Но, как говорится, ликер ликером, а футбол в самоуправляемом государстве с населением 150 тысяч человек течет по расписанию. Просто до 2011 года существовала сборная Нидерландских Антильских островов, а Кюрасао вступила в ФИФА как правопреемница той дружины. И неудивительно, что до Хиддинка «робинзонов» муштровал голландский подданный Ремко Бисентини. И справлялся неплохо (даже Карибский Кубок взял), но тропическое начальство размечталось о турнире на Ближнем Востоке и, накопив 4 миллиона евро, вспомнило о гениальном мэтре. «Отказаться было трудно. Ребята сделали большой рывок за последние годы, и я хочу помочь им подняться еще выше по международной лестнице», — доложил общественности Гус, на которого очень обиделся Бисентини, посчитавший, что старый друг его подсидел. Впрочем, перефразируя чуть-чуть Андрея Аршавина, скажу так: ваши обиды — ваши проблемы.

Сборная Кюрасао. В центре в первом ряду — Гус Хиддинк

К слову, резиденты сборной Кюрасао тоже не лаптем ликер хлебают и разбираются в качестве бутс. Стоимость всей океанской «банды», на минуточку, 15 с половиной млн евро. Для сравнения: киприоты, попавшие в отборочную группу к россиянам, оцениваются в 17 миллионов. А секрет в том, что загорелые питомцы Гуса являются по большому счету легионерами. Только пятеро из 24 воинов родились на райском острове. Одним из таких аборигенов является хавбек «Валвейка» Вурнон Анита, шаливший в прошлом в «Аяксе» и «Ньюкасле». В свое время он даже надевал форму «оранжевой» бригады. Но начиная с сезона-2020, согласно новому правилу, игрок имеет право поменять футбольное гражданство, если ранее провел не больше трех матчей за сборную другой страны. Чем Анита, к радости Хиддинка, и воспользовался, вернувшись в родную виллемстадскую лагуну. Впрочем, самые известные новобранцы Кюрасао — это, пожалуй, братья Леандро и Жуниньо Бакуна, появившиеся на свет в Голландии и выступающие в английском чемпионшипе за «Кардифф Сити» и «Хаддерсфилд». Примечательна и фигура бессменного вратаря островитян: 32-летний Элой Ром совершает умопомрачительные сейвы в Америке в майке «Коламбус Крю», доводя до белого каления форвардов соперника. И лишь темнокожий капитан команды Куко Мартина (45 матчей за сборную. — А. У.) целый год курит в шезлонге бамбук, находясь в творческом отпуске.

Тем не менее веселая компашка, передвигающаяся по дорогам на стареньком школьном автобусе с ручной коробкой передач и кассетным магнитофоном, в конце марта стартовала в отборочном цикле зоны КОНКАКАФ с двух викторий — над Сент-Винсентом и Гренадинами (5:0) и Кубой (2:1). И на сегодня Кюрасао делит первую строчку с Гватемалой, битва с которой предстоит в июне. Если ансамбль Хиддинка сохранит лидерство в группе C, его ждут стыки с лауреатом другой ячейки. А в случае повторного успеха замаячит и финальная пулька, где мелких спиногрызов будут ждать такие монстры, как Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас. Трое победителей двухкругового турнира напрямую попадут в Африку, а четвертый финишер получит дополнительный шанс в двух схватках с коллективом из другого региона. Задачка, безусловно, со звездочкой. Но Царя Гуса, выносившего с австралийскими парнями в подобных битвах Уругвай, такой расклад не пугает. И он обещал исполнить танец живота в случае удачных для его заповедного коллектива гастролей.

…А мне же, помимо танца, хочется увидеть в зимнем Катаре сборную РФ и сборную Кюрасао в одной группе. Черчесов против Хиддинка. Уверен, этот блокбастер будет мощнее, чем Панама — Тунис в 2018 году в Саранске.

Андрей Успенский

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