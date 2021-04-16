 

Экс-советник Трампа призвал извиниться за сплетни о «сговоре» РФ с талибами

16.04.2021, 23:40, Новости дня
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Лицам, которые требовали от Дональда Трампа «ответить» на якобы имевший место «сговор» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), следует извиниться, сообщил экс-советник 45-го президента США Роберт О’Брайен.

О’Брайен отметил, что материалы на эту тему публиковала New York Times, но в Белом доме сразу скептически отнеслись к ним, «никто в то время не доверял этим разведывательным данным», «сведения разведки были очень подозрительными». О’Брайен указал, что в 2020 году политические противники Трампа поспешили обвинить его в предательстве, так как тот не выступил против Москвы из-за публикаций, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что указанные версии, по мнению американской разведки, имеют низкую или среднюю степень достоверности. Как отметил О’Брайен, «на языке разведывательного сообщества это означает, что в это не верят». Он «рад, что правда вышла на свет», и надеется, что «кто-то из выступавших прошлым летом с подстрекательскими высказываниями о предательстве и прочем, принесут извинения».



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