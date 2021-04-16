Ответственность за борьбу с коронавирусом и российские войска на украинской границе. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

В эфире программы представили результаты эксклюзивного опроса “Свободы слова Савика Шустера”: кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID-19 – президент, правительство или местные власти? Также гости программы обсудили, к чему готовиться Украине, пока Россия стягивает войска к украинским границам, и боятся ли украинцы, что президент РФ Владимир Путин захватит и другие территории страны.

Среди гостей ток-шоу были: Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994), глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе; Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991–1994); Максим Степанов, министр здравоохранения Украины; Александр Корниенко, председатель партии “Слуга народа”; Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО “Батьківщина”; Юрий Бойко, сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь”; Кира Рудик, председатель партии “Голос”; Михаил Радуцкий”, народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации; Ирина Верещук, народный депутат от “Слуги народа”, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Владимир Гройсман, лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана, премьер-министр Украины (2016–2019); Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”, первый командир полка “Азов”; Игорь Смешко, председатель партии “Сила и Честь”, председатель СБУ (2003–2005); Виталий Кличко, мэр Киева; Борис Филатов, мэр Днепра; Саймон Шустер, корреспондент журнала Time (Нью-Йорк, США); Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”, внештатный советник министра обороны Украины; Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, член партии “Голос”; Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.

Контекст:Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.

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Видео: Shuster online / YouTube

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