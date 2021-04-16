“Шахтер” объявил об уходе Тайсона

33-летний Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории “Шахтера” по количеству матчей. Во всех турнирах он провел за ФК 299 поединков и забил 55 мячей. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять кубков и четыре суперкубка страны.

“ФК “Шахтер” благодарит Тайсона за годы, проведенные в команде, яркую игру, забитые голы, результативные передачи. Желаем успехов в дальнейшей карьере”, – отметили в релизе.

В прощальном интервью Тайсона, которое опубликовано на сайте ФК, он сказал, что всегда будет следить за игрой “Шахтера”.

“Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, которые я совершил в последние месяцы. Мне будет вас недоставать и я буду скучать. Я старался для клуба делать все, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь”, – заявил футболист.

Тайсон играл в составе “Шахтера” с февраля 2013 года. В 2016-м и 2017 году его вызывали в сборную Бразилии. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном “Шахтера”.

Контекст:В марте 2021 года “Футбол 1” сообщил, что Тайсон хочет вернуться в бразильский клуб “Интернасьонал”, за который играл до переезда в Украину (в “Металлист” из Харькова) в 2010 году.

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